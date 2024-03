Alba Rossa!

Dalla sala operatoria al trionfo a Melbourne: Carlos Sainz scrive il capolavoro della sua carriera nel Gp di Australia che regala un’alba con doppietta Rossa ai tifosi della Ferrari, con Max Verstappen torna momentaneamente sulla Terra, dopo il dominio nelle prime due prove.

È forse la sintesi frettolosa e superficiale di una gara dai mille colpi di scena che ha rivoltato la sceneggiatura offerta sinora dal Mondiale. La Ferrari ha letteralmente dominato il gran premio, con Sainz in versione fulmine ma anche metronomo, superando al secondo giro Max Verstappen, prima che il fuoriclasse olandese fosse costretto al ritiro per un problema ai freni, andati a fuoco al ritorno ai box. Per Max si è fermata la striscia di 43 gare a punti (Hamilton resta a 48) e l’incredibile filotto di nove successi consecutivi. Max forse non avrebbe vinto oggi: difficile da provare, ma la Rossa è sembrata perfetta, soprattutto nella gestione delle gomme, che hanno invece lasciato tracce su tutte le altre vetture, sebbene la McLaren abbia dato prova di essere in grande crescita.

È in ogni caso la grande giornata di Sainz (terzo successo in carriera), che lascerà Maranello a fine stagione per far posto a Lewis Hamilton (ritirato l’inglese in gara, weekend pessimo per lui). Lo spagnolo, ancora dolorante per l’intervento chirurgico all’appendice di appena 16 giorni fa, giovedì era incerto se partecipare alla gara a Melbourne. Dal giorno successivo ha scritto invece un pezzo di storia, costringendo a un ruolo da comprimario Charles Leclerc, che ha avuto meno feeling con la Rossa, andando (con giro veloce e quindi punto addizionale in classifica) in ogni caso di nuovo sul podio – è il secondo in tre gare stagionali – e portandosi ad appena quattro punti da Verstappen nella classifica generale, con la Ferrari invece a quattro punti da Red Bull nel Costruttori. Uno scenario impensabile fino a pochi mesi fa.

Maranello così si affianca a Sinner e all’Italrugby: il terzetto d’assi dello sport italiano dell’ultimo mese. L’unico neo, ma senza conseguenze, è stato il botto a fine gara di George Russell.

di Nicola Sellitti