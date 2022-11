Alcune dichiarazioni di Alberto Tomba durante l’evento Skipass in corso in questi giorni a Modena Fiere.

La leggenda “Tomba la bomba” non ha dubbi: “Diamoci dentro con le prossime Olimpiadi invernali 2026 in Italia. Impegniamoci per fare una bella figura con tutto il mondo”. Queste alcune delle dichiarazioni, i commenti sui prossimi Campionati mondiali che si terranno in Francia e poi, perché Alberto Tomba resta una leggenda?