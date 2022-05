Althea Gibson, talento nel tennis e nella lotta al razzismo degli anni cinquanta

Tennista numero uno del ranking mondiale nel 1957 ma, soprattutto, paladina della lotta al razzismo in un’epoca, gli anni ’50, in cui alle persone di colore non era concesso praticamente nulla. Il suo nome era Althea Gibson.

