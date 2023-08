Ambientalisti cementano le mani all’asfalto

Alcuni manifestanti del movimento ambientalista “This Is Rigged” si sono incollati all’asfalto nel percorso dove sarebbero poi dovuti passare i ciclisti che stanno disputando i Mondiali di Ciclismo in corso a Glasgow (Scozia), costringendoli a fermare e a bloccare la corsa per circa 50 minuti nell’area di Carron Valley.

La polizia è subito intervenuta e, con lo scalpello, ha “liberato” – o meglio “staccato da terra”, nel vero senso della parola – le mani degli ambientalisti dalla strada. Cinque persone sono state arrestate.