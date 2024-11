Aspria Charity Open, sport e solidarietà dal 29 novembre al 1° dicembre

Dodicesima edizione dell’Aspria Charity Open, un evento che unisce sport e solidarietà in un’unica manifestazione

Prende il via la dodicesima edizione dell’Aspria Charity Open, l’ormai consolidato appuntamento sportivo e benefico ospitato nel Aspria Harbour Club di Milano. Da domani sera venerdì 29 novembre a domenica pomeriggio, l’evento proporrà tre giorni di attività, tornei e la partecipazione di grandi nomi del mondo dello sport, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su temi sociali.

Quest’anno l’evento si arricchisce di novità sul lato sportivo, per la prima volta ci sarà la corsa campestre insieme a tennis, padel e nuoto. Pane Quotidiano, L’Altra Napoli e Europa Uomo Italia, associazione impegnata attivamente nella prevenzione e nella cura del tumore della prostata e promotrice della campagna di sensibilizzazione “Novembre Azzurro”, saranno le protagoniste dell’evento all’insegna della salute, prevenzione, sport, della condivisione e della solidarietà.

L’evento sarà scandito da un fitto programma di attività sportive e workshop scientifici, informativi/divulgativi. Si parte venerdì 29 novembre con una talk session intitolata “Prevenzione è Salute” a cura del dott. Claudio Talmelli, Presidente dell’Associazione Europa Uomo, seguita dalla cena di inaugurazione di Aspria Charity Open.

Sabato 30 novembre dalle 10:30, inaugurerà il weekend sportivo la corsa campestre, a cui seguirà alle 13:00 la gara di nuoto per terminare alle 14:30 con la competizione tennistica.

Domenica 1 dicembre, dalle 9:00, andrà invece in scena il torneo di padel, dove 48 giocatori (24 professionisti e 24 amatori) inseriti in 8 squadre si affronteranno in quattro gironi all’italiana. Sarà sempre il conteggio dei games fatti e subiti a decretare il vincitore. Alla squadra vincitrice, oltre ai premi offerti dagli sponsor, verrà consegnata la coppa Challenger PROAM, con inciso il nome della squadra.

Tra gli ospiti d’eccezione attesi all’Aspria ci saranno Paolo Maldini, Beppe Bergomi, Nelson Dida, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Ettore Messina e Filippo Magnini.

L’intero ricavato dell’evento sarà destinato alla lotta contro il tumore alla prostata e a iniziative di supporto per persone in difficoltà.