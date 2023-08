Atleta somala è la più lenta di sempre e il governo apre un’inchiesta

Nasra Ali Abukar: questo il nome dell’atleta somala che ha infranto un vero e proprio record ma in negativo. La velocista, infatti, non si è rivelata tale

Nasra Ali Abukar: questo il nome dell’atleta somala che ha infranto un vero e proprio record ma in negativo. La velocista, infatti, non si è rivelata tale. Durante le Universiadi – i Giochi mondiali universitari – che si stanno svolgendo a Chengdu, in Cina, Abukar ha percorso i 100 m in 21”81, concludendo ultima in gara con il peggior tempo della storia non solo di questa manifestazione ma di ogni altra gara internazionale. Mai nessuno aveva fatto così male.

Il video della gara è subito diventato virale e, come si vede, l’atleta somala resta talmente indietro rispetto alle altre da uscire dall’inquadratura della telecamera. La prestazione della ventenne Abukar è stata definita una “vergogna” – non solo per lei ma per tutta la Somalia – dal ministro dello Sport Mohamed Barre Mohamud.

Ma non finisce qui: questo record negativo ha avuto sviluppi anche politici. Il governo somalo ha, infatti, aperto un’inchiesta. Il ministro Barre Mohamud l’ha ordinata per comprendere in base a quali criteri questa atleta sia stata scelta per la competizione.

Nasra Ali Abukar, la protagonista di questa vicenda, è finita al centro delle polemiche come caso di nepotismo. I sospetti sono che l’atleta abbia potuto partecipare a questa manifestazione solo perché nipote del vicepresidente della federazione somala di atletica Khadija Aden Dahir, ora sollevato dal suo incarico.