Atp Vienna, Sinner vola in finale contro Medvedev

Jannik Sinner vola in finale al torneo Atp 500 di Vienna, dove se la vedrà con Daniil Medvedev

Jannik Sinner vola in finale al torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.409.835 euro). Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge il 26enne russo Andrey Rublev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-5) in un’ora e 50 minuti. Sinner rimonta da 2-5 nel primo set infilando 5 game di fila con un parziale di 20 punti a 6.

Nel secondo set sfida in equilibrio fino al 4-4 quando Sinner piazza il break ma subisce il controbreak per il 5-5. I due tengono il servizio e si va al tie-break dove il semifinalista di Wimbledon si impone 7-5 e trionfa. Sinner affronterà in finale un altro russo, il 27enne Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e prima testa di serie.