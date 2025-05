Auto investe tifosi durante la parata per la vittoria del campionato del Liverpool. Arrestato un uomo – IL VIDEO

Choc a Liverpool. Durante la parata di fine stagione, per celebrare la vittoria del campionato (la Premier League) del Liverpool, un’auto – un van nero – investe diverse persone. Che stavano festeggiando in giro per la città. La polizia non specifica per ora ipotesi sulla matrice.

Il veicolo, dopo essere andato contro diverse persone, non rallenta e procede a zigzag nella sua corsa frenetica. Prima di fermarsi bruscamente ed essere circondato da decine di tifosi del Liverpool. E dagli agenti di polizia.

La polizia spiega di essere stata contattata poco dopo le ore 18:00 (ore 19:00 in Italia). “A seguito di segnalazioni di una collisione tra un’auto e un certo numero di pedoni” nel centro della città. “Siamo stati contattati poco dopo le 18:00 di oggi in seguito alla segnalazione di un’auto coinvolta in uno scontro con diversi pedoni in Water Street – afferma – I servizi di emergenza sono attualmente sul posto”. “Stiamo attualmente gestendo la segnalazione di un incidente stradale nel centro di Liverpool” aggiunge.

Un uomo è stato arrestato.

Il bilancio parla di un numero imprecisato di feriti. Non è al momento ancora chiaro se ci siano o meno vittime.

Il servizio delle ambulanze fa sapere che “a seguito delle segnalazioni di un incidente stradale” gli operatori stanno fronteggiando l’emergenza nel centro di Liverpool. “Stiamo attualmente valutando la situazione e collaborando con gli altri membri dei servizi di emergenza – dichiara in un comunicato – La nostra priorità è garantire che le persone ricevano l’assistenza medica di cui hanno bisogno il più rapidamente possibile”.

Starmer: “A Liverpool scene spaventose”

“Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti”, ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer che ha ringraziato la polizia e i servizi di emergenza per la loro tempestività e ha fatto sapere di aver chiesto di essere aggiornato sulle indagini, sottolineando come le indagini su questo “scioccante incidente” siano “in corso”.

di Mario Catania