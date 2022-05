Ayrton Senna: mai più uno così

È destino di pochissimi mancare a moltissimi per sempre.

In questo Olimpo, il posto d’onore tocca ad Ayrton Senna, personaggio meraviglioso e complesso, infinitamente più grande di quel pur inarrivabile pilota che seppe essere.

Non ci permetteremo di banalizzarlo ricordando i Gran Premi o i Mondiali di F1 vinti, i sorpassi leggendari e uno stile senza eguali. Ricorderemo e con una punta di commozione il piacere di poter pensare al risveglio della domenica “oggi corre Ayrton”. Bastava quello, anche se il cuore batteva per la Ferrari, per aspettare con gioia la gara del Fenomeno.

Manca a tutti, anche a chi è nato dopo la sua scomparsa e ne ha sentito parlare da mamma e papà o ha visto immagini che cominciano ad assumere toni e colori del tempo che fu.

Ayrton Senna, non ce ne sarà mai piu uno così…

di Fulvio Giuliani