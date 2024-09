Baggio ricorda Schillaci: “Mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi”

Roberto Baggio ha voluto ricordare in un post social il caro amico Totò Schillaci: “Anche stavolta hai voluto sorprendermi, Fratelli d’Italia per sempre”

Si può essere o meno appassionati di calcio ma non c’è nulla come la nazionale che unisca l’Italia davanti alla tv. E ci sono due che si chiamano Roberto Baggio e Totò Schillaci che della nazionale hanno fatto la storia.

Per chi scrive, Italia ‘90 è stato il primo Mondiale visto in tv, da bambina. E ancora risuona nelle orecchie Gianna Nannini che cantava le “notti magiche inseguendo un gol”. Non solo un Mondiale, IL Mondiale. Di cui loro, Baggio e Schillaci sono stati simboli.

Per questo è tanto commovente la foto postata dal Divin Codino per ricordare il collega, l’amico scomparso. Per ricordare che la storia, l’hanno fatta loro. Che saranno “fratelli d’Italia per sempre”. Anche se uno di loro non c’è più. Ma resterà, indelebile. Come quella foto. Che non racconta solo di calcio. Racconta di un’Italia di qualche anno fa, delle emozioni del Mondiale a casa nostra. E di quelle “notti magiche” che sono passate ma in fondo non passeranno mai.

di Annalisa Grandi