Lo sfogo di Bobo Vieri, insultato per l’esultanza al gol dell’Inter: «Ero con la mia famiglia, vergognatevi». L’ex nerazzurro spiega le sue ragioni durante una puntata della Bobo Tv.

“Su Instagram la sera mi sono arrivati messaggi di tifosi della Lazio dicendomi che non ho rispettato la Lazio perché ho esultato. Io li offendo tutti, non mi interessa. Ho portato le mie figlie a una partita di calcio, me lo chiedevano da tempo e scherzavamo a ogni gol. Degli imbecilli della Lazio mi hanno detto che non ho rispetto. A me non dovete dire niente, dovete stare zitti con me perché io dove sono andato nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso in qualsiasi squadra del mondo in cui sono stato” le parole dell’ex bomber azzurro.