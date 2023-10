Bonmatí e Messi vincono il Pallone d’Oro 2023. La gaffe di Djokovic

Per l’ottava volta in carriera Messi vince il Pallone d’Oro 2023, insieme a lui la centrocampista spagnola Bonmatí. Djokovic si dimentica di consegnarle il premio

Per l’ottava volta in carriera Lionel Messi vince il Pallone d’Oro 2023. Un successo già annunciato, ma per il campione argentino questo potrebbe essere l’ultimo Pallone D’Oro in carriera. I precedenti risalgono al 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. “Grazie a tutti quelli che hanno votato – ha detto Messi – Il premio arriva grazie ai miei compagni. Spero di giocare ancora a lungo. Vediamo fino a quando fisicamente riuscirò a reggere. Giocare è quello che mi piace fare”, ha detto il campione argentino. Messi ha poi dedicato il Pallone d’Oro alla leggenda argentina Maradona: “Vorrei ringraziare anche Diego, non c’è posto migliore per augurargli buon compleanno. Era un giocatore straordinario, con un talento straordinario. Condivido questo titolo e questo trofeo con te e con tutti i nostri compagni argentini”.

Tra le donne, invece, il Pallone d’Oro è andato alla spagnola Aitana Bonmatí, calciatrice del Barcellona. La centrocampista 25enne era già stata eletta miglior giocatrice del Mondiale vinto ad agosto con la Nazionale spagnola e giocatrice europea dell’anno dalla UEFA. “Senza i momenti difficili non avrei vinto questo premio”, ha dichiarato la calciatrice.

I due campioni sono stati premiati rispettivamente da David Beckham e Novak Djokovic. Quest’ultimo è stato protagonista di una gaffe: il numero 1 dell’ATP, infatti, dopo aver annunciato la vincitrice si è dimenticato di consegnarle il premio, gesto a cui ha dovuto provvedere in fretta e furia un addetto ai lavori. Djokovic è poi tornato indietro per scusarsi con Bonmatí.

Chissà, forse una dimenticanza data dal fatto che il premio per le donne esiste da soli cinque anni. Il Pallone d’Oro femminile, infatti, affianca dal 2018 quello maschile assegnato dalla rivista francese France Football dal 1956.

Di Claudia Burgio