Bove si accascia a terra, paura in Fiorentina – Inter. La Lega rinvia la partita

Si è accasciato dopo 15 minuti di gioco, improvvisamente: Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, si è sentito male durante la partita dei viola contro l’Inter. Immediato l’intervento dei compagni prima e poi dei medici della squadra, poco dopo è anche arrivata l’ambulanza che ha caricato il calciatore per portarlo d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze. Secondo le notizie raccolte, respirerebbe autonomamente, ma non avrebbe ancora ripreso conoscenza.

Si sono viste lacrime e terrore dipinti sui volti dei giocatori delle due squadre. Gli atleti erano in lacrime, la partita è stata sospesa definitivamente e rinviata. A comunicarlo è la Lega Calcio.

Il gioco era fermo per un gol annullato a Lautaro Martinez, quando il centrocampista viola è crollato a terra, venendo subito circondato dai compagni di squadra e dagli avversari. Si è in attesa di aggiornamenti, i calciatori restano sul terreno di gioco, così come gli spettatori non lasciano gli spalti.

Di Nicola Sellitti