Per la quarta volta nella storia, il premio “Atleta dell’anno FISI 2022” viene assegnato a due atlete: Federica Brignone e Sofia Goggia. Una stagione straordinaria quella delle due azzurre: Goggia nella Coppa del Mondo ha conquistato la sfera di cristallo in super-G e in discesa. Per la Brignone argento in gigante e bronzo in combinata. Il presidente della FISI, Flavio Roda, ha dichiarato: “Sono felice che possano ricevere entrambe questo riconoscimento, davvero meritatissimo”.