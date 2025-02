Brignone oltre i limiti, alla caccia di Tomba – IL VIDEO

I pazzeschi risultati ai recenti mondiali di Saalbach in Austria e la doppietta in Coppa del Mondo al Sestriere

Sembrava francamente impossibile che una campionessa già straordinaria come Federica Brignone potesse sorprenderci e diventare ancora più forte, inarrivabile, “ingiocabile”, di quanto già non fosse.

E invece è esattamente ciò che è accaduto con i pazzeschi risultati ai recenti mondiali di Saalbach in Austria e con la doppietta in Coppa del Mondo al Sestriere, che la proiettata a un siderale e inconcepibile (fino a pochi mesi fa) -10 dal record di Alberto Tomba.

La leggenda dello sci mondiale arrivò a 50 vittorie tonde in Coppa del Mondo, un risultato che sembrava semplicemente fuori dalla portata di qualsiasi atleta in maglia azzurra.

10 vittorie restano ovviamente tante, ma se c’è qualcuno che può pensare all’impossibile è lei.

A dircelo è la più grande compagna e avversaria di Federica Brignone, Sofia Goggia. Colei che a lungo – non neghiamolo – è stata considerata ancora più tosta, più star, più in grado di “bucare lo schermo“ della Brignone.

Ed è stata proprio la splendida discesista bergamasca, dopo il miglior slalom gigante personale da 4 anni a questa parte, a incoronare la compagna come mentalmente inarrivabile.

Ecco, in questo Federica Brignone è ormai un caso di scuola. Insegna a noi tutti, anche a chi non ha mai visto in vita sua un paio di sci, cosa significhi vivere con la magnifica ossessione di migliorarsi sempre. Un passo al giorno, un centesimo di secondo in meno ogni volta.

Fino a dominare psicologicamente gli avversari e qui ritroviamo esattamente la forza e l’unicità di Albertone, l’uomo che vinceva prima ancora di presentarsi al cancelletto di partenza. Come Federica.

Di Fulvio Giuliani