Brignone regina senza rivali: fa bis al Sestriere

Il terzo indizio che va a formare la prova: lo sci mondiale ha una regina che si è piazzata, anzi inchiodata la corona sul capo da un bel po’ e non prevede di cederla. Federica Brignone va anche più forte nella seconda manche dello slalom gigante al Sestriere: il successo, il settimo stagionale e 34esimo in carriera, è solo la logica conseguenza di un dominio assoluto. Per i soli parziali: podio numero 79, a meno nove dalla leggenda azzurra dello sci (per distacco), ovvero Alberto Tomba. Ha spiegato dopo il successo di ieri che non andrà a prendere in classifica l’Albertone nazionale (presente all’arrivo), che a sua volta sarà meglio che ci creda assai poco. In gigante, con il trionfo ai Mondiali di Saalbach e i due successi al Sestriere, Brignone ha scavato un distacco disarmante con le avversarie.



La gara odierna al Sestriere è stata assai diversa da quella del giorno precedente. Al termine della prima frazione si sono trovate quattro atlete in appena 12 centesimi di secondo, davanti a tutte (come ieri) c’era la neozelandese Alice Robinson, che in questo momento vola quasi quanto Brignone. Nella seconda prova, assai più tecnica, Brignone ha piazzato il miglior crono di manche, mettendosi alle spalle l’elvetica Lara Gut-Behrami, che continua a perdere punti da Federica in classifica generale di Coppa del Mondo: ora è a 190 punti dalla fuoriclasse italiana.



Da una campionessa all’altra in casa azzurre, ha fatto impazzire la seconda manche di Sofia Goggia, finalmente alla sua altezza dopo un pacchetto di gare non al suo livello, tra Mondiali e Coppa del Mondo. Diciassettesima al termine della prima prova a poco più di un secondo dal vertice, la bergamasca ha decisamente attaccato nella seconda. Manche alla Tomba dei vecchi tempi: più consapevolezza, sci che vanno forte dove le avversarie rallentano e la faccia cattiva: recuperate decine di posizioni, Goggia è finita quarta, con un ritmo impossibile per tutte, tranne che per Federica Brignone. Era contenta al traguardo (con complimenti alla Brignone), ma a metà: si è vista al meglio l’altra metà dello sci italiano. Presto tornerà su quel podio.

Di Nicola Sellitti