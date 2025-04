Buffon: “Le vere gioie sono le emozioni dei tifosi” – IL VIDEO

Gigi Buffon è tra le nuove personalità sportive che da giovedì 22 maggio sarà inserito nella “Walk of Fame” dello sport italiano. Anche il suo nome, dunque, comparirà nel pavimento lastricato di stelle che da viale delle Olimpiadi arriva fino allo Stadio Olimpico di Roma. Ad assegnargli la mattonella celebrativa è stata la Giunta Nazionale del Coni. E il motivo è presto trovato: il contributo di Gianluigi Buffon alla Nazionale italiana di calcio, che ha portato alla conquista della Coppa del Mondo nel 2006.



L’ex calciatore è stato ospite all’incontro “Investire da fuoriclasse” al Salone del Risparmio di Milano – in corso in questi giorni e fino a domani giovedì 17 aprile – giunto alla sua 15esima edizione.



Sul suo nome inserito nella ‘Walk of Fame’, l’ex portiere della Nazionale ha dichiarato: “Vuol dire che qualcosa di buono l’ho fatto. Rimango sempre sorpreso perché ho fatto la cosa che mi dava piacere fare, mi hanno pure pagato e ne ho guadagnato anche in fama. Non potevo chiedere di più”.



Alla domanda su un suo ricordo in merito a quelle notti magiche del 2006 che hanno visto l’Italia protagonista indiscussa nel calcio, Gigi Buffon dice: “Il ricordo più che il sottoscritto dovrebbe dirlo la gente. E cosa ha rappresentato per loro il 2006”. Questo perché, come spiega il fuoriclasse: “Le gioie nostre, dei calciatori, assumono un’importanza superiore quando vedi cosa riesci a genere nella gente, la verità è questa”.



Dichiarazioni che mettono in risalto l’importanza non solo del calcio come Sport, ma soprattutto del significato e del valore inestimabile che i tifosi hanno nel cuore dei veri calciatori. Quelli per cui inseguire un pallone non è qualcosa di dovuto o legato solo agli stipendi da capogiro o agli infiniti contratti con gli sponsor. Tutt’altro. Una fortuna per cui essere grati. Tanto che il primo posto ad occupare il cuore di fuoriclasse del calibro di Gianluigi Buffon sono proprio i tifosi. Personalità che ci ricordano il calcio, quello vero, quello di una volta. Che tanto ci manca.



Di Claudia Burgio