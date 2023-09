Bugari attraversa l’Italia correndo per “Running Italy for animals”

1100 km in 22 giorni: dalla Puglia fino alla Lombardia. Questa l’impresa dell’atleta Riccardo Bugari per sostenere il progetto “Running Italy for animals” di “Essere Animali”

1100 km in 22 giorni, partendo dalla Puglia e arrivando fino alla Lombardia. È l’impresa che Riccardo Bugari, atleta olimpionico di pattinaggio sul ghiaccio che ha rappresentato l’Italia alle olimpiadi invernali di Pyeongchang nel 2018, ha deciso di intraprendere per sostenere il progetto “Running Italy for animals” di “Essere Animali“, l’associazione che da oltre 10 anni è in prima linea per sensibilizzare milioni di persone sulle condizioni di vita degli animali negli allevamenti intensivi nel nostro Paese.

Bugari ha percorso l’Italia in una serie di 22 ultramaratone da 50 km ciascuna, partendo da Santa Maria di Leuca e passando poi – solo per citare alcune tappe – per Bari, San Benedetto del Tronto, Pesaro e Bologna. Oggi l’ultima tappa da Casalpusterlengo fino a Milano, dove al suo arrivo è stato accolto all’Arco della Pace per festeggiare un’impresa sportiva senza precedenti.

di Claudia Burgio