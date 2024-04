Calcio alla fine del mondo

Sabato i Santiago Wanderers scenderanno in campo per dare il via alla Coppa del Cile sull’isola di Robinson Crusoe

Sabato i Santiago Wanderers scenderanno in campo per dare il via alla Coppa del Cile sull’isola di Robinson Crusoe

Sabato i Santiago Wanderers scenderanno in campo per dare il via alla Coppa del Cile sull’isola di Robinson Crusoe

Sabato i Santiago Wanderers scenderanno in campo per dare il via alla Coppa del Cile sull’isola di Robinson Crusoe

Si può giocare a calcio su un’isola deserta, avvolta dal mito, a quasi 700 km dalla terraferma? Sì, ed è una di quelle storie che sa offrire solo il calcio, nel suo storico e intreccio con la letteratura. Entro qualche ora i Santiago Wanderers, dopo un viaggio di 34 ore in mare, scenderanno in campo per dare il via alla Coppa del Cile sull’Isola di Robinson Crusoe – che fa parte dell’arcipelago cileno Juan Fernandez e che si può denominare anche Mas a Tierra, oppure Aguas Buenas – contro un manipolo di pescatori locali che formano l’omonima squadra “Isola di Robinson Crusoe”.

La storia è raccontata dal quotidiano tedesco Der Spiegel: l’allenatore della squadra locale, Jorge Garcés, ex ct del Cile e venerabile maestro del calcio nazionale, vive da due mesi sull’isoletta dell’Oceano Pacifico su cui naufragò e visse per quattro mesi il navigatore scozzese Alexander Selkirk – che poi ispirò il celebre romanzo di Daniel Defoe – per scovare un gruppo di potenziali calciatori per giocare questa partita ufficiale della coppa nazionale.

Per il tecnico è un’impresa, mitigata solo dalla bontà delle aragoste, piatto tipico del luogo: i residenti sono poco più di mille, i pescatori si svegliano alle 5, in squadra ci sono anche studenti e dipendenti pubblici, tempo per allenarsi non c’è e innesti dall’esterno non possono esserci: all’isola sul Pacifico si arriva solo su piccoli aerei, alla partita assisteranno 150 persone e il trasporto sarà a carico della Marina cilena.

Di Nicola Sellitti