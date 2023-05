Calcio e coppe europee: rivincita italiana

Un’epifania, insomma. Come sottolineato in altri interventi, l’Inter con merito si è imbucata alla festa in Champions, arrivando all’ultimo atto attraverso un percorso sofferto e vincente, con una doppia esibizione nel derby che non finirà esattamente nei ricordi estetici della Coppa. La qualità della doppia sfida italiana è stata estremamente inferiore non solo a Manchester City-Real Madrid ma anche ad altri incroci in Champions. Al livello più alto, la Serie A paga ancora pegno rispetto ad altri tornei nazionali. C’è un gap di qualità, di campioni.

Invece Roma e Juventus erano a pieno titolo in semifinale di Europa League. Lo stratega Mou, ancora un’eccellenza in campo europeo e nel corpo a corpo con un altro allenatore, ha condotto i giallorossi alla seconda finale in due anni. Lo ha fatto con un nugolo di calciatori di qualità, un bel pacchetto di titolari fuori per infortunio, Dybala su tutti, portando con sé a Leverkusen idealmente tutto il tifo romanista. La Roma, senza mai brillare per estetica, è diventata una squadra a immagine e somiglianza del tecnico portoghese, segnalato in uscita dalla Capitale. Ha costruito il suo regno, Mou, mattone dopo mattone. Se andasse via, come ha fatto intuire, con un’altra Coppa sarebbe rimpianto per decenni.

La Juventus invece ha fallito il colpo. Era la più forte del lotto delle semifinaliste, con un organico forse inferiore solo al Manchester United, che si è perso nei turni precedenti. E’ uscita a Siviglia, punita ai tempi supplementari, dopo l’ennesima esibizione di sofferenza, di lotta e sacrificio, ripiegata su se stessa, nonostante una batteria di solisti di grande qualità, alcuni sperduti, come Chiesa. Arriva il 22 maggio, il giudizio definitivo della Procura della Figc sulla penalizzazione per l’affare plusvalenze, la Juve saprà se farà parte o meno delle coppe europee nella prossima stagione. In ogni caso, è facilmente immaginabile la ricostruzione bianconera, con o senza Max Allegri in panchina.