Ceccarelli show davanti a Jacobs

Ceccarelli aveva già battuto Jacobs appena due settimane fa, ai campionati italiani di Ancona, sempre sui 60 metri, specialità in cui Jacobs è campione del mondo in carica. Una palla di cannone come Jacobs, meno muscoli, una straordinaria capacità in partenza. Così Ceccarelli si è messo alle spalle il campione del mondo. Aveva pure l’influenza, superata con un’aspirina e il talento dei grandi.

Certo, c’è da mettere in conto che il campione olimpico dei 100 metri vive l’ennesima stagione tra infortuni, stop e ripartenze. Anche in Turchia ha stretto i denti, si è presentato non al meglio in finale, ha dato il meglio, centrando il podio, in una prova da leader, da capo-carovana della spedizione azzurra che vince medaglie. Lui, come Sofia Goggia, che oggi in Norvegia ha vinto per la quarta volta la coppa del mondo di discesa libera (dopo aver fallito l’appuntamento ai Mondiali), ha mostrato nuovamente che si è fuoriclasse nella mente, nella concentrazione, nella capacità di andare un metro oltre le sofferenze fisiche. Con la consapevolezza dei migliori.

Insomma, è nata una stella, una nuova stella nello sport italiano, che a 23 anni si unisce a Jacobs, a Filippo Tortu, che resta il primo sprinter ad abbattere le barriere, andando sotto i dieci secondi, meglio anche della leggenda Pietro Mennea. E sono solo buone notizie per la 4×100 italiana che dovrà provare a difendere il titolo olimpico ai Giochi di Parigi 2024.

di Nicola Sellitti