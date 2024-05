Chi è Anna Kalinskaya, la nuova fidanzata di Sinner

“Sì, sto con Anna”. Jannik Sinner è di poche parole – e questa non è certo una novità – ma quando le dice, è diretto e schietto. Oggi il campione altoatesino, dopo aver battuto in 3 set Christopher Eubanks al Roland Garros, ha confermato una voce che circolava riguardante la sua nuova fidanzata.

“Della mia vita privata non mi piace parlare – dice Sinner – Sì, sto con Anna. Teniamo tutto molto riservato, come mi conoscete. Quindi di più non parlo”.

Ma chi è Anna?

La nuova fidanzata di Sinner è una tennista russa: si chiama Anna Kalinskaya e ha 25 anni (è nata il 2 dicembre 1998 a Mosca). Gioca a tennis sin da piccola: comincia a giocare a 5 anni. L’amore per questo sport nasce fin da subito e non solo grazie ai genitori, esperti e professionisti con la racchetta anche se in un’altra disciplina: il badminton. Nikolay Kalinskiy, il padre di Anna, lavora ora per la Federtennis russa; Elena Kalinskaya, la madre, invece allena i bambini.

La passione per il tennis comincia infatti soprattutto grazie alla cugina (Anna un’estate l’ha vista giocare nel giardino della nonna)

Anna Kalinskaya ha un fratello maggiore di nome Nikolay (30 anni) e anche lui è uno sportivo: gioca a calcio, fa il centrocampista del Nižnij Novgorod e ha giocato anche nelle Nazionali giovanili.

di Mario Catania