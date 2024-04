Ciclismo, terribile caduta per Vingegaard, il danese in ambulanza con l’ossigeno: “Parla ed è cosciente”

Paura al Giro dei Paesi Baschi: nel corso della quarta tappa (la Etxarri Aranatz-Legutio), Jonas Vingegaard è caduto in discesa in una curva, finendo contro un masso

Paura al Giro dei Paesi Baschi: nel corso della quarta tappa (la Etxarri Aranatz-Legutio), Jonas Vingegaard è caduto in discesa in una curva, finendo contro un masso. Coinvolti nella maxi caduta anche, tra gli altri, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Mattias Skjelmose e Jay Vine.

All’esterno della strada c’erano dei grossi massi completamente privi di protezioni. Ad aggravare le conseguenze della caduta, il fatto che i corridori coinvolti siano finiti in un canale di scolo in cemento, a bordo carreggiata per facilitare il deflusso delle acque piovane.

Le condizioni di Vingegaard sono quelle che apparivano più gravi: non riusciva a muoversi ed è stato caricato in ambulanza. Le notizie che arrivano ora sono, per fortuna, confortanti: il danese è cosciente e ha scambiato qualche parola con i soccorritori.

di Mario Catania