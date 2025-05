La Coppa America si disputerà a Napoli nel 2027

La Coppa America di vela a Napoli nel 2027. È stato trovato l’accordo tra il governo italiano e Team New Zealand, detentore dell’America’s Cup. Un evento straordinario, di cui gioire. E un successo collettivo, tra governo e amministrazione cittadina, mentre si può immaginare sin da ora le imbarcazioni in gara nel Golfo di Napoli. Uno scenario di bellezza abbacinante: strambate, manovre a poca distanza dal Castel dell’Ovo, con il Vesuvio come spettatore interessato. È anche – è il caso di dirlo – un altro riconoscimento alla centralità di Napoli in questo momento sullo scacchiere internazionale, anche nello sport. La 38esima edizione della regata più antica del mondo arriva in Italia, con Luna Rossa, ossia la nazionale azzurra, che sulle acque italiane dovrà provare a sfilare lo scettro ai defender di Team New Zealand.

Qualche indiscrezione era saltata fuori nelle scorse settimane. Dal momento che il campo di gara non poteva esserci a Barcellona, perché la città catalana pare si sia tirata indietro rispetto alle richieste di New Zealand, c’era un terzetto di opzioni: Auckland, Atene, oppure Napoli. Che l’ha spuntata all’ultimo soffio di vento. Nel 2012 e 2013 il Napoli ospitò due AC World Series, le gare preliminari all’America’s Cup, con grande successo di pubblico. Nel 1960 il Napoli ospitò anche le Olimpiadi veliche. Le basi dei team saranno collocate a Bagnoli, area strategica in fase di rilancio – e sarebbe anche l’ora – su cui il Governo punta parecchio. L’arrivo di Team New Zealand e delle altre imbarcazioni non potrà fare altro che mostrare al mondo la bellezza e le potenzialità del capoluogo campano.

di Nicola Sellitti