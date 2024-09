Coppa Davis, l’Italia-Belgio: Berrettini batte Blockx. Ora il turno di Cobolli

Coppa Davis 2024: un Matteo Berrettini esausto ma resiliente strappa il servizio a Blockx e porta a casa la vittoria per l’Italia in tre set, rimontando un set di svantaggio. Il punteggio finale: 3-6 6-2 7-5.

“Non sapevo cosa aspettarmi. Non sono entrato con la stessa energia dell’altro giorno, ma ho cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Oggi non ho giocato la mia miglior partita, ma in Davis conta portare a casa il risultato e sono orgoglioso”, ha raccontato al termine del match.

Italia dunque 1-0 sul Belgio, ora tocca a Cobolli contro Bergs.