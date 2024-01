Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma

Incognita e seducente scommessa. Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, almeno fino a giugno. Che storia. Forse, la storia degli ultimi anni in Serie A, una storia che profuma di romanticismo, merce rara di questi tempi quasi plastificati del pallone: ha chiamato l’amore calcistico di una vita, 18 anni in maglia giallorossa con l’epilogo del calcio giocato al Boca, poi qualche mese alla Spal, l’attesa dell’occasione ed ecco la Roma. L’amata Roma, che per De Rossi è come un fuoco: fuoco da gestire, sennò divampa in un incendio.

La scelta della proprietà Friedkin di puntare su De Rossi in realtà non è troppo rischiosa. Il percorso in campionato è praticamente compromesso, al nono posto. Si può solo risalire, se scatta la scintilla. E’ stata fatta la scelta più vicina all’umore della piazza: per sostituire Mourinho – a Roma si sono visti in poche ore volantini contro i Friedkin – c’era solo l’opzione De Rossi, il Capitan Futuro, uno che, vada come vada, sarà sempre la Roma, apparterrà sempre alla Roma. In sostanza, si è messo il silenziatore alla tifoseria in poche ore. Con una punta di populismo, forse. De Rossi e la Roma si erano pure lasciati male, quattro anni fa. Allora il patron era James Pallotta. Tutto superato, per ora.