De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio

I pm della Procura di Roma hanno iscritto nel registro degli indagati Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nell’indagine per l’accusa di falso in bilancio. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie che riguardano l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020 per più di 71 milioni di euro complessivi di cui 50 pagati cash alla squadra francese. Una trattativa che ha portato a circa 20 milioni di plusvalenze.

Si tratta di un atto dovuto a seguito della trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei.

Già a giugno del 2022 la Guardia di Finanza aveva sequestrato le carte relative all’acquisto di Osimhen ed erano state fatte perquisizioni a Castel Volturno, Roma e Francia.