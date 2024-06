È morto Jerry West, leggenda Lakers e uomo-logo della Nba

L’Nba e lo sport americano sono in lutto perché Jerry West, morto ieri a 86 anni, è stato ben oltre uno dei più forti cestisti della lega, che ha perso nei giorni scorsi un altro totem come Bill Walton. E’ “Mr. Logo”: un colosso della comunicazione americana – Siegel+Gale – alla fine degli anni ‘60 rimase impressionato da un’elegante azione a canestro di West: così è nata la silhouette della Nba, così famosa nel mondo.

Gli amanti del basket devono però profonda gratitudine a West poiché è stato l’architetto da una scrivania della dinastia dei Los Angeles Lakers dello Showtime degli anni ‘80, allenati da Pat Riley, con Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar: magia e spettacolo, vincenti e spettacolari come gli Harlem Globetrotters.

Da dirigente, West si è intestato un altro pezzo di leggenda Nba: portò Kobe Bryant nel 1997 ai Lakers, in cambio di Vlade Divac a Charlotte, avviando un’altra era dominante della franchigia californiana con il duo Kobe-Shaquille O’Neal: tre titoli consecutivi, con Phil Jackson in panchina. Per non farsi mancare nulla, il venerabile Jerry ha avuto anche un ruolo decisivo nell’executive board dei Golden State Warriors di Steph Curry che hanno vinto quattro anelli tra il 2015 e il 2020.

West aveva anche un altro soprannome, coniato ai Lakers: “Mr. Clutch”, che nel gergo della pallacanestro significa avere sangue freddo nei tiri decisivi. Erano certi che non avrebbe mai sbagliato. Tutto vero, West nel basket non ha mai fallito un colpo.

di Nicola Sellitti