Edoardo Bove ha ripreso conoscenza

Il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, colpito da un malore durante Fiorentina – Inter e trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, avrebbe ripreso conoscenza e respira autonomamente. A confermarlo è Adnkronos.



Bove si allaccia uno scarpino, si rialza, accenna a corricchiare, poi si accascia di colpo, con i calciatori in campo che invocano subito l’intervento medico. La ricostruzione di quanto avvenuto al 22enne calciatore della Fiorentina parte da questa scena. Il compagno di squadra Cataldi, ricostruisce l’Adnkronos, ha infilato una mano in bocca per spostare la lingua ed evitare così il blocco delle vie aeree, con conseguente massaggio cardiaco. Fra i primi ad accorrere anche Gosens, mentre il capitano della Fiorentina, Ranieri ha avuto una discussione accesa con un addetto dell’ambulanza perché il mezzo non entrava in campo.

Di Matilde Testa e Nicola Sellitti