Il gesto di fair play di Emilia Rossatti

Chapeau a Emilia Rossatti, che ricorda a tutti noi cosa siano lo sport e i suoi valori più autentici!

Durante la finale Under 23 di spada femminile a Vercelli mancano solo 17 secondi alla fine quando Gaia Traditi, in vantaggio per 12-9 contro Emilia Rossatti, cade indietreggiando, facendosi male alla caviglia.

Nonostante sia riuscita a rimettersi in piedi, anche grazie all’intervento dei medici, Gaia non è nelle condizioni di poter gareggiare ma decide di resistere, per provare a mantenere il vantaggio conquistato sulla pedana. Ed è qui che Emilia, viste le condizioni dell’avversaria e amica, sceglie di far scadere il tempo senza provare a recuperare lo svantaggio, restando a distanza.