Errani e Vavassori vincono gli Us Open, è il primo successo storico per una coppia mista italiana

Sara Errani non si accontenta di fare la storia alle Olimpiadi di Parigi 2024 – medaglia d’oro nel doppio con Jasmine Paolini – e continua a farla in coppia con Andrea Vavassori. I due azzurri si sono imposti in due set contro gli statunitensi 7-6, 7-5 e vincono la finale degli Us Open Townsend e Young.

Per la prima volta nella storia del tennis una coppia mista italiana vince un Grande Slam. Dopo le Olimpiadi e i recenti successi di Jannik Sinner, possiamo dirlo: sono tempi d’oro per il tennis italiano.

Di Claudia Burgio