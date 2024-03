F1 Gp Australia: in pole Verstappen, Sainz secondo

Questa mattina le qualifiche: Verstappen in pole position davanti a Sainz. Solo 5° Leclerc, male Hamilton. Domani, ore 5:00 italiane, la gara

Questa mattina le qualifiche: Verstappen in pole position davanti a Sainz. Solo 5° Leclerc, male Hamilton. Domani, ore 5:00 italiane, la gara

Max Verstappen conquista la pole position in F1 per il GP d’Australia nella gara finale di domani sul circuito dell’Albert Park di Melbourne.

L’olandese ha chiuso la sessione di qualifica in 1:15.915 da record e partirà dalla prima casella in griglia precedendo la Ferrari di Carlos Sainz, con la seconda fila che verrà aperta dall’altra Red Bull di Sergio Perez seguita dalla McLaren di Lando Norris.

Leclerc dovrà invece accontentarsi della terza fila a causa di un errore nel secondo run del Q3. Grande delusione per Lewis Hamilton: il campione – all’attivo otto pole position nella sua carriera in Australia – non è riuscito a portare oltre il varco la sua Mercedes e partirà solo 11mo.

Sarà un weekend carico di adrenalina, con la gara di domani alle ore 5:00 italiane.

di Margherita Medici