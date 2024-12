Federica Brignone stellare nello slalom gigante a Semmering

Federica Brignone chiude in prima posizione la gara di slalom gigante femminile a Semmering, in Austria. Una gara magistrale, che la vede chiudere in testa alla classifica generale. Dietro di lei, con 57 centesimi di scarto, la svedese Hector. Terza la neozelandese Robinson. Male la seconda in classifica, Gut-Behrami, che si mangia oltre un secondo colpendo una delle porte.

Per Brignone è la 29esima vittoria in carriera, che saluta con semplicità appena tolti gli sci: «Sono tanto felice, mi sono sentita proprio bene oggi». La gioia condivisa anche da Marta Bassino, che però ha chiuso settima nella gara di oggi.