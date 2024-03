Federica Brignone trionfa nel gigante di Saalbach, 27esimo successo in carriera: è la miglior italiana della storia

Federica Brignone vince l’ultimo gigante della stagione a Saalbach nelle finali di Coppa del Mondo. Per l’azzurra quella di oggi non è solo una “semplice” vittoria: è la sesta della stagione (record personale), ma soprattutto è la 27esima nella sua splendida carriera. Ora è la miglior italiana della storia, è al primo posto nella classifica delle vincitrici italiane di tutti i tempi, dopo di lei Sofia Goggia a quota 24 e al terzo posto Deborah Compagnoni con 16 affermazioni. Per l’Italia è la vittoria numero 129 in campo femminile della storia.

La 33enne valdostana ha raggiunto il primo posto con il tempo di 1”36, velocissima, inarrestabile, considerando le due cadute a terra. Un recupero strepitoso.

Brignone regala così all’Italia, a se stessa e a tutti i suoi fan un finale di stagione davvero stellare: “Non ci credevo! Quando sono arrivata giù e mi sono vista in testa… è stato davvero bellissimo”.



Di Matilde Testa