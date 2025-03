Federica Brignone vince la Coppa del Mondo

Federica Brignone si è aggiudicata la vittoria della Coppa del Mondo assoluta di sci alpino femminile, per la seconda volta in carriera.

Federica Brignone si è aggiudicata la vittoria della Coppa del Mondo assoluta di sci alpino femminile, per la seconda volta in carriera.

Campionessa. Per la seconda volta con la Coppa del Mondo generale, a 34 anni, dopo quella vinta nel 2020. Ma stavolta Federica Brignone l’ha vinta da dominatrice, da tiranna dello sci mondiale. E’ stata annullata la discesa libera a causa delle abbondanti nevicate alle finali di Coppa del Mondo a Sun Valley, negli Stati Uniti, e quindi la fuoriclasse dello sci italiano non ha avuto neppure il bisogno di centrare il 14esimo posto, il piazzamento minimo che le avrebbe garantito il pacchetto di punti per l’ufficialità della Coppa. Era solo questione di numeri, di dettagli, la Coppa era già sulla vetrinetta di casa: 11 successi stagionali, la Coppa del Mondo, il titolo mondiale in slalom gigante, l’argento in Super G e una seconda parte di stagione devastante, con il dominio tecnico, emotivo, psicologico sulle avversarie. Brignone che vola sulla sua nuvola, come ammesso senza filtri da Sofia Goggia, l’altra fuoriclasse del clan delle azzurre che più volte ha reso merito allo stato di forma celestiale di Federica.

Per la cronaca, con l’annullamento della libera americana, Brignone ha vinto anche la Coppa di discesa, con Goggia al terzo posto. Insomma, è stato un dominio assoluto e anche un avvertimento alle avversarie: Milano-Cortina, l’Olimpiade della vita sulle piste di casa, dista un anno. Con questo successo, Brignone diventa quindi la seconda atleta italiana a vincere per due volte la Coppa del Mondo generale, riuscendo a fare meglio di Alberto Tomba e soprattutto mettendo nel mirino un altro mito delle nevi italiane, Gustav Thoeni, che l’ha vinta in quattro occasioni. E’ la sciatrice italiana più vincente di sempre: ha vinto più di quanto abbiano fatto due assi come Deborah Compagnoni ed Isolde Kostner.

E se Tomba con i suoi 89 podi è abbastanza vicino (Brignone è ora a 83) ora Federica potrà mettere nel mirino il record personale di punti in una stagione fissato in quel 2020 dove ottenne il primo trionfo in carriera fermandosi a quota 1581. L’obiettivo non è impossibile da raggiungere considerato che la fuoriclasse valdostana parteciperà probabilmente a tutti e tre gli eventi in programma (slalom speciale compreso) avendo così a disposizione ancora diversi punti da raccogliere senza la pressione di dover porre attenzione alle avversarie. Ora manca solo l’oro olimpico. E l’occasione è vicina, vicinissima.

di Nicola Sellitti