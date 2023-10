Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani a Skipass

Federico Pellegrino, fondista italiano vincitore di due medaglie d’argento nel 2018 e 2022 e il collega fondista Francesco De Fabiani raccontano a La Ragione le emozioni vissute ogni anno qui a Skipass, la più importante fiera italiana della montagna e degli sport invernali.

“È un appuntamento fisso non solo per dare il via alla stagione invernale per gli atleti di alto livello ma anche per le località turistiche come quella della Valle D’Aosta a cui abbiamo presenziato oggi”, spiega Pellegrino.

“Restare tanto fuori valle ti fa capire ancora di più che non bisogna sottovalutare e fare per scontato i paesaggi che abbiamo qui in Valle D’Aosta che tutto il mondo dovrebbe conoscere”, spiega De Fabiani.