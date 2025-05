Finisce la corsa di Musetti a Madrid: affondato da Draper in due set

Jack Draper resta un tabù per Lorenzo Musetti. Si ferma in semifinale la corsa del tennista italiano a Madrid. Ma la partita ha mostrato che Musetti non è distante

Jack Draper resta un tabù per Lorenzo Musetti. Si ferma in semifinale la corsa del tennista italiano a Madrid. Il britannico, da lunedì numero cinque al mondo, si è rivelato come prevedibile un ostacolo assai complesso. I precedenti non erano confortanti per Lorenzo, che aveva già perso tre volte contro il britannico. La prima nel 2022 alle finali Next Gen, poi nel 2023 a Sofia e nel 2024 in semifinale a Vienna senza mai conquistare un set. La legge di Draper si è dunque confermata e anche la sua tirannia sugli azzurri: nei precedenti con gli italiani è 14-1: l’unica sconfitta è arrivata dall’amico Jannik Sinner, con cui si è allenato nelle scorse settimane a Montecarlo. Ma la partita ha mostrato che Musetti non è distante da Draper, anzi. Ma bisogna ricordare che il britannico esprime il meglio del suo repertorio sulle superficie veloci.

Nel primo parziale Musetti è sul pezzo ma non riesce ad essere continuo, soprattutto aggressivo e a sfruttare la sua maggiore varietà di colpi rispetto al britannico, che detta la linea tra la prima al servizio e la forza sulla diagonale di rovescio. Il toscano ha provato a cambiare la sceneggiatura della partita in avvio di secondo set, in cui Draper ha concesso più opportunità all’italiano, che è riuscito ad arrampicarsi sino al tie-break, vinto abbastanza facilmente. Per Draper c’è la possibilità di vincere un altro torneo Master 1000, dopo aver fatto centro a Indian Wells.

In ogni caso, Musetti lunedì sarà come minimo numero 9 del mondo. Solo Casper Ruud, finalista domenica con Draper, può superarlo in classifica. Il norvegese per superare l’azzurro deve necessariamente vincere il torneo, sennò è destinato a restare alle spalle del toscano. Agli Internazionali di Roma, Musetti sarà certamente tra le prime otto teste di serie, visto il forfait già annunciato di Novak Djokovic. La prima testa di serie al Foro Italico, al rientro dopo i tre mesi di squalifica, è un certo Sinner, che resta saldamente al primo posto mondiale. E ci sono, va sottolineato nuovamente perché non ci si è troppo abituati, ci sono due italiani nella top ten mondiale.

Di Nicola Sellitti