Formula 1: annullato il GP di Imola a causa del maltempo

Formula 1, è ufficiale: il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola è stato annullato a causa del maltempo che sta colpendo la regione. La gara si sarebbe dovuta disputare domenica 21 maggio alle 15:00 ma date le condizioni meteorologiche, le vittime e i danni, l’organizzazione della F1 ha deciso di cancellarlo.

La F1 ha comunicato ufficialmente la decisione con una nota in cui esprime “il proprio pensiero alle persone e alle comunità colpite dai recenti avvenimenti in Emilia Romagna”.

“La decisione è stata presa perché non è possibile tenere l’evento in sicurezza per i nostri tifosi, le squadre e il nostro personale ed è la cosa giusta e responsabile da fare vista la situazione in cui versano i paesi e le città della regione. Non sarebbe giusto esercitare ulteriori pressioni sulle autorità locali e sui servizi di emergenza in questo momento difficile”, si legge nella nota.