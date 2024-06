Furlani è Argento con il nuovo record del mondo Under20

Europei Atletica Roma: Mattia Furlani vince l’argento nel salto in lungo e stabilisce un nuovo record mondiale Under 20 (8.38)

Dopo il 2° posto ai Mondiali indoor di Glasgow, Mattia Furlani vince una bellissima medaglia d’argento nel salto in lungo agli Europei di Roma, stabilendo un nuovo record mondiale Under 20 (8.38). Al primo posto, il greco Miltiadis Tentoglou vince l’oro con un clamoroso 8.65, bronzo per lo svizzero Ehammer (8.31).



Di Matilde Testa