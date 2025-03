Gattuso litiga (in tre lingue diverse) con il giornalista croato Jelicic – IL VIDEO

È Gattuso “show” in Croazia. Dopo la pesante sconfitta – in casa – per l’Hajduk Spalato (la squadra allenata da Gennaro Gattuso) per 0-3 contro il Rijeka, che ha costretto il club di “Ringhio” a cedere il primo posto in campionato, l’allenatore italiano ha perso le staffe in diretta televisiva, su MAXSport1.

“Ringhio“, una volta arrivato in studio, rifiuta di stringere la mano al giornalista croato Josko Jelicic (ex calciatore di Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria, oggi opinionista tv). E litiga con lui. Gattuso – che alza la mano con l’indice a pochi centimetri dal viso di Jelicic – ha infatti un confronto acceso con il giornalista “sfoggiando”, durante lo scontro verbale, un mix di tre lingue: inglese, italiano e spagnolo.

di Mario Catania