Gianluca Basile: “Italbasket Mondiale retrò, ma efficace”

Una nazionale per il presente e per il futuro. L’Italbasket si prepara al via dei Mondiali tra Giappone, Filippine e Indonesia (esordio venerdì ore 10:00 contro l’Angola nelle Filippine) dopo sette successi in fila nella fase di preparazione. Il commissario tecnico Pozzecco ha evidenziato il grande percorso degli azzurri e un suo grande amico e icona della pallacanestro come Gianluca Basile è convinto che l’Italia possa essere protagonista nel torneo: “Le vittorie in fila fanno bene, tirano su il morale, tutti sappiamo che è non è facile lasciare la famiglia per tanto tempo a prepararsi per un evento del genere. Il gruppo azzurro è assai compatto, un fattore che è indispensabile in una competizione così pesante”.

Basile vede nell’atipicità della rosa azzurra la potenziale carta vincente ai Mondiali: “Questo gruppo ci fa sognare da due anni, dalla gestione di Meo Sacchetti a quella del Poz. Per un pelo lo scorso anno agli Europei non siamo riusciti a battere i francesi. Certo, siamo atipici, non disponiamo di un centro di ruolo ma c’è Nik Melli che si piazza spalle a canestro per creare gioco, un playbook stile vecchi tempi, mentre ora si va in contropiede e pick ‘n roll come impone la Nba. Invece Poz mantiene la sua idea di pallacanestro, con l’aiuto di un guru come Carlo Recalcati. È un basket retrò ma efficace”.

Secondo Basile, simbolo e mano vellutata della nazionale vice campione olimpica ad Atene 2004, gli Stati Uniti restano i favoriti per il successo finale: “Gli americani sono avanti in termini di fisicità e intensità, certo ci sono altre nazionali assai forti, competitive, dalla Francia al Canada, Australia, Spagna, Serbia”.

Ma mai dire mai: Basile lo sa bene. Diciannove anni fa, a Colonia, il pugliese ha scritto un pezzo di storia della pallacanestro italiana con 15 punti in un solo quarto di gioco in faccia al 20enne Lebron James. L’Italia riuscì a battere un’edizione di Team Usa assai più forte di quella che si giocherà l’oro ai Mondiali: “Sono magnifici ricordi, ma il basket è uno sport di squadra e preferisco ricordare le grandi vittorie di squadra, l’argento ad Atene appunto o il trionfo agli Europei 1999. Si può dire che ora gli statunitensi sanno bene che possono perdere contro chiunque, arrivano più pronti rispetto a qualche anno fa. Hanno messo da parte un po’ di presunzione, d’altronde i due migliori cestisti nella Nba sono Jokic e Antetokounmpo, l’aria è decisamente cambiata”, racconta Basile.

L’arrivo ai quarti di finale, poi chissà. Basile traccia l’orizzonte mondiale per l’Italbasket allenato dal Poz: “Sinora è stato assai sfortunato ma è un grande coach”, dice il Baso, “Si deve andare un attimo oltre la sua foga, il suo modo di vivere all’esterno emozioni e stati d’animo, il gruppo azzurro lo ama, farebbero di tutto per lui e nell’iper professionale pallacanestro attuale non è affatto scontato”.

di Nicola Sellitti