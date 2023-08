Gimbo Tamberi conquista la medaglia d’oro nel salto in alto

Gimbo ha vinto tutto. Ma non è l’elenco dei successi in 15 anni di grandezza e neppure questo mondiale all’aperto a Budapest. E’ il suo viaggio dentro il salto in alto che attira, ammalia, perché dentro c’è il talento, la costanza, la leggera vena di pazzia che lo accompagna in gara, quella leggerezza così complicata a certi livelli. E tanta fatica.