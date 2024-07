Ginnastica artistica a squadre, argento storico per l’Italia

Una medaglia d’argento storica, inattesa, meritatissima. Angela Andreoli, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Elisa Iorio, Manila Esposito: ecco le Fate: la nazionale femminile di ginnastica artistica è preceduta solo dalle inarrivabili statunitensi di Simone Biles, centrando così un metallo che mancava addirittura dal 1928. Prestazione straordinaria delle azzurre, che si sono presentate in finale con il secondo tempo complessivo, sempre alle spalle di Biles e compagne, per poi confermarsi nella prova finale. Alla Bercy Arena, oltre alle esibizioni di una meravigliosa Biles, si è assistito alla prova più compiuta della nazionale italiana, che all’inizio del 2000 non riusciva a competere con le avversarie, addirittura senza andare ai Giochi per più di 20 anni. Poi, è arrivata Vanessa Ferrari, sino alle Fate. Fate d’argento.



Di Nicola Sellitti