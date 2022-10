Gli scacchi si tingono di giallo

Uno sport nobile, essenziale, che non si sottrae al paradosso di ogni disciplina professionistica, in bilico tra il colore dei soldi e l’etica sportiva. Il mondo degli scacchi resta avvolto dallo scandalo – rivelato dal “Wall Street Journal” sulla base di un’inchiesta del sito Chess.com (piattaforma con oltre 90 milioni di giocatori online) – che coinvolge il 19enne statunitense Hans Niemann e le sue partite truccate con l’uso di un sex toy wireless. La prima denuncia del presunto baro è arrivata dal norvegese Magnus Carlsen, il più forte scacchista mondiale, che si è ritirato da un torneo dopo la sfida perduta con Niemann. Un durissimo colpo alla reputazione di un gioco che conta circa un miliardo di praticanti nel mondo (dati Federscacchi) e mira a entrare nell’elenco delle discipline (nella categoria e-sports) per i Giochi olimpici di Parigi 2024.

In attesa dell’evoluzione del caso – con la Federazione internazionale che indaga mentre Niemann si dice pronto a muovere le pedine anche nudo – viene spontanea una domanda, considerando anche i precedenti storici e la certificata presenza di auricolari e dispositivi assortiti in tornei minori: si può barare alla scacchiera? «Certo che si può barare, va alzata la soglia dell’attenzione» ci spiega il Gran maestro Luca Moroni, 22enne numero due nel ranking italiano, presente anche alle recenti Olimpiadi degli scacchi di Chennai. «Niemann ha prodotto statistiche impossibili in gara. D’altronde, la differenza tra un top 10 e uno scacchista di buon livello sta nel numero delle mosse errate: il campione ne sbaglia una. Per recuperare quel gap c’è chi pensa di ricorrere a ogni tipo di mezzo. Non mi sorprenderei, per esempio, se un collega riuscisse a farsi installare un chip sottopelle». Moroni aggiunge che «questo scandalo non rende merito agli scacchi, sport che richiede un continuo aggiornamento. Ormai i computer scoprono presto le nostre strategie di gioco, dobbiamo aggiornarci ogni sei mesi».