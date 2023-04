Ne avevamo bisogno per ricordarci cosa è il calcio. Non i teppisti, i violenti, gli pseudo tifosi che ordinano di non tifare, ma chi si comporta come Pierluigi Gollini al termine di Lecce-Napoli. Mentre i suoi compagni di squadra, giustamente, festeggiavano la vittoria sui salentini, il portiere di riserva degli azzurri andava a consolare il suo collega Falcone.

È stata proprio una “papera” dell’estremo difensore di casa su retropassaggio di Gallo a regalare il gol del decisivo 2-1 alla squadra allenata da mister Spalletti, sempre più vicina allo scudetto. Un errore grossolano che non può sporcare la stagione fin qui strepitosa del portiere classe ’95. Un errore che però ha pesato sulle spalle di Falcone almeno quanto sul risultato finale, con l’estremo difensore che al triplice fischio finale si è lasciato andare alla desolazione.

Vedendolo così affranto sul prato del Via del Mare, Gollini si è subito precipitato a consolare il suo collega di reparto, e lo ha abbracciato.

Il calcio è questa roba qua. Il resto è violenza che usa il calcio solo come pretesto.