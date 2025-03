Gp d’Australia, prove libere: Leclerc il più veloce

La Ferrari comincia bene nel Gp d’Australia di Formula 1. Oggi a Melbourne si è tenuta la seconda sessione di prove libere della stagione 2025. Nel primo round l’imposizione di Norris, mentre nel secondo spicca Charles Leclerc. Quinto Hamilton, dietro a Tsunoda, il giapponese della Racing Bulls. Il testa a testa fra Ferrari e McLaren è cominciato. In maniera molto simile a quanto accaduto lo scorso anno ad Abu Dhabi. Piastri è secondo davanti a Norris nelle Fp2.



Domani si terranno le qualifiche sull’asciutto e poi la gara, dove potrebbe arrivare la pioggia a sconvolgere i programmi. Per Verstappen è stato un inizio complicato. Il pilota si è lamentato a lungo dell’anteriore della sua Red Bull instabile. Mentre Lawson è finito addirittura 17esimo. La Mercedes si è spenta con il caldo: Russell ha pagato l’incidente nelle Fp1 che lo ha spinto a essere cauto.



Nulla da fare anche per Sainz, che sembrava spingere ma poi è tornato nelle zone di mezzo e ha fatto lo stesso tempo di Albon. Sorprendente, invece, Nico Hulkenberg con la Sauber in ottava posizione.



Migliore delle matricole: Isaac Hadjar con la Racing Bulls. La monoposto di Faenza è stata premiata da assetti scarichi. Quest’anno al debutto in F1 c’è Kimi Antonelli. Peggiore dei debuttanti: Ollie Bearman con la Haas. L’inglese ha sfasciato la vettura e per i troppi danni non ha potuto girare nel turno finale.



La classifica delle prove libere 2 del Gp d’Australia

1. Leclerc (Mon) Ferrari 1’16”439

​2. Piastri (Aus) McLaren a 0”124

​3. Norris (Gbr) McLaren a 0”141

​4. Tsunoda (Jap) Racing Bulls a 0”345

​5. Hamilton (Gbr) Ferrari a 0”420

​6. Hadjar (Fra) Racing Bulls a 0”580

​7. Verstappen (Ola) Red Bull a 0”624

​8. Hulkenberg (Ger) Haas a 0”722

​9. Stroll (Can) Aston Martin a 0”840

​10. Russell (Gbr) Mercedes a 0”843

​11. Sainz (Spa) Williams a 0”863

​12. Albon (Tha) Wiliams a 0”863

​13. Alonso (Spa) Aston Martin a 0”891

​14. Doohan (Aus) Alpine a 0”955

​15. Gasly (Fra) Alpine a 1”054

​16. Antonelli (Ita) Mercedes a 1”195

​17. Lawson (Nzl) Racing Bulls a 1”201

​18. Bortoleto (Bra) Sauber a 1”408

​19. Ocon (Fra) Haas a 1”595



*Bearman (Gbr) Haas non ha girato per i danni alla macchina nell’incidente in Fp1

Di Claudia Burgio