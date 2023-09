Il libro dei Guinness toglie il record a Reinhold Messner

Il libro dei Guinness ha tolto il record da anni attribuito a Reinhold Messner, considerato – fino a poco tempo fa – il primo in assoluto ad aver scalato tutti i 14 ottomila senza l’utilizzo di ossigeno supplementare.

Tutto parte da Eberhard Jurgalski, cronista di alpinismo tedesco che ha sollevato il “caso Messner” sostenendo che nel 1985 Reinhold Messner e Hans Kammerlander non avrebbero raggiunto la vetta dell’Annapurna, massiccio montuoso himalayano del Nepal centrale. I due – secondo Jurgalski, che avrebbe condotto una ricerca, con anche l’utilizzo di fotografie – sarebbero, infatti, tornati indietro alcuni metri prima di raggiungere la cima dell’Annapurna.

Messner e Kammerlander avrebbero commesso un errore di valutazione, convinti di aver raggiunto la vetta.

Queste le ragioni che avrebbero portato il libro dei Guinness a rivedere il record. Le regole, infatti, sono molto ferree: per essere certificato come record, la cima di una montagna deve essere raggiunta a piedi e in modo verificabile.

“Sciocchezze – ha detto Messner – In primis non ho mai rivendicato nessun record, perciò non mi possono disconoscere nulla. Inoltre, le montagne cambiano. Sono passati quasi 40 anni, se qualcuno è salito sull’Annapurna di certo siamo stati io e Hans”.

“Nessuno che se ne intende di alpinismo metterebbe in dubbio la nostra impresa, Jurgalski infatti non ne sa nulla”, ha aggiunto Messner.