Hamilton domina la sprint in Cina! McLaren di Piastri in Pole, Ferrari in terza fila

E’ una F.1 imprevedibile, con oscillazioni di prestazioni tra l’Australia e la Cina, con variazioni a distanza di poche ore con vetture che prima volano e poi perdono il passo, come la Ferrari. Ma qualche venatura di rosso si inizia a notare. La pole position a Shanghai va a Oskar Piastri su McLaren, che ha fatto anche il record della pista, davanti a Russell (Mercedes), con Norris (tanti errori) al terzo posto e un formidabile Max Verstappen che con un mezzo assai inferiore agli avversari si piazza davanti a Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Nella top ten c’è anche Kimi Antonelli, all’ottavo posto e si sono fatti notare anche Hadjar e Tsunoda, su Racing Bulls.

Dunque, dalle qualifiche emerge che la McLaren non domina e che la Ferrari ha fatto qualche passo avanti rispetto al disastro australiano, ma in ogni caso è uno scroscio d’acqua sul fuoco che si era acceso qualche ora prima, con il successo nella gara Sprint di Lewis Hamilton. Il primo segnale del sette volte campione del mondo, la prima traccia del fuoriclasse vincendo la mini gara da 20 giri, davanti a Piastri e Verstappen, con Leclerc al quinto posto e Norris addirittura settimo.

L’inglese non aveva mai vinto una Sprint in carriera, così la Rossa. Il successo è arrivato dirigendo la gara dall’inizio alla fine, gestendo le gomme come solo Hamilton sa fare, con la Ferrari che promette bene per il Gp di domani con un ottimo passo gara, tenendo conto che Leclerc è arrivato a pochissimo da Russell e Verstappen. La buona notizia è stata la gestione dei 20 giri, con la Rossa che ha un ritmo assai diverso da quello mostrato in Australia, una settimana fa. Ma poi le qualifiche hanno detto altro. Il mistero, almeno per Shanghai, si risolve domani mattina, ma ci vorranno almeno altre tre-quattro gare per iniziare a sciogliere la matassa.

A Lewis Hamilton la Sprint del Gp in Cina

Lewis Hamilton con la Ferrari vince la gara Sprint del Gp della Cina, centrando il primo successo al volante della rossa nel Mondiale 2025 di Formula 1. Il pilota inglese, oggi 22 marzo, trionfa a Shanghai davanti alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri e alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e . Il monegasco Charles Leclerc, con l’altra Ferrari, chiude al quinto posto alle spalle della Mercedes del britannico George Russell.

“Oggi mi sentivo alla grande in pista. Tagliare il traguardo per primo è stato davvero speciale. L’ultima gara a Melbourne è stata dolorosa, ma sapevamo del potenziale della macchina. Questo weekend ho fatto dei cambiamenti e la macchina ha preso vita”. Queste le parole del ferrarista Lewis Hamilton dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1. “Questa è stata la mia prima vera simulazione gara, guidando per tanti giri consecutivi con questa vettura, ed è andata alla grande. A Melbourne penso che molti abbiano sottovalutato quanto sia difficile adattarsi a una nuova macchina. È stato fantastico venire qui a Shanghai e sentirmi subito bene in macchina. Sono partito bene e sono riuscito a gestire bene le gomme. Non sento la pressione di dover vincere. Dobbiamo fare un passo alla volta e continuare a spingere mantenendo la calma”, ha aggiunto il britannico sette volte campione del Mondo.