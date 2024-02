Horner scagionato dalle accuse, resta alla Red Bull La Red Bull ha annunciato ufficialmente che Christian Horner è stato scagionato dalle accuse di “comportamenti inappropriati” nei confronti di una dipendente Febbraio 28, 2024 | Sport

Dopo le anticipazioni del The Times, la Red Bull ha annunciato ufficialmente che Christian Horner è stato scagionato dalle accuse di “comportamenti inappropriati” nei confronti di una dipendente. Nello scandalo, esploso all’inizio di febbraio, una donna della scuderia lo aveva accusato di comportamenti a sfondo sessuale. Secondo il quotidiano Bild, Horner avrebbe inviato foto inappropriate alla dipendente che lo ha poi denunciato. Il 50enne britannico ha sempre dichiarato la sua innocenza, negando quanto imputatogli, supportato dalla moglie Geri Halliwell. Nelle scorse settimane, Horner aveva incontrato i legali esterni della Casa austriaca in un colloquio durato diverse ore, per spiegare la sua versione dei fatti. “L’indagine indipendente sulle accuse mosse contro il signor Horner è stata completata e la Red Bull può confermare che la denuncia è stata respinta”, si legge in una nota dell’azienda, che precisa come però la donna che ha accusato Horner abbia “il diritto di presentare ricorso”. Di Matilde Testa