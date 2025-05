Il Napoli vince lo scudetto – IL VIDEO

Il Napoli batte il Cagliari 2-0, totalizza 82 punti nella classifica del campionato e vince lo scudetto. Gli azzurri sono campioni d’Italia per la quarta volta nella loro storia. È tripudio in piazza Plebiscito

Il Napoli batte il Cagliari 2-0 piazzandosi con 82 punti nella classifica del campionato di Serie A e vince lo scudetto. Gli azzurri sono campioni d’Italia per la quarta volta nella loro storia.



Nel primo tempo, gli azzurri hanno chiuso in vantaggio grazia al gol di McTominay, poi la doppietta. Il destino ha voluto che fosse proprio Lukaku, ex Inter, a segnare il secondo gol. L’attaccante chiude il suo campionato con 14 gol e 10 assist. Un’azione che ha fatto esplodere di gioia tutto lo stadio Maradona, regalando uno spettacolo sugli spalti.



“I campioni dell’Italia siamo noi”, cantano i tifosi del Napoli, in una città che esplode per i festeggiamenti.